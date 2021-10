Zece containere s-au aprins, iar flăcările s-au extins cu repeziciune la toată încărcătura. Din fericire, nava nu a luat foc.

16 membri ai echipajului au fost evacuați de pe vapor, în timp ce alţi cinci au rămas la bord ca să încerce să stingă incendiul.

Este alertă în zonă, pentru că 40 de containere pline de substanţe chimice toxice au căzut peste bord și sunt căutate acum de autoritățile de Mediu din Statele Unite şi Canada.

NEW: Canadian Coast Guard now says six containers on the MV Zim Kingston are on fire. 16/21 crew evacuated from the ship and taken to Ogden Point in #VictoriaBC.



pic.twitter.com/lECxg6zLdK