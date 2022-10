O postare în care a fost mixat momentul în care Vladimir Putin dă numărtoarea inversă pentru Anul Nou cu imaginile exploziei devastatoare de la podul Kerci a adunat peste un milion de vizualizări în nici 10 ore de la izbucnirea incendiului devastator de pe Podul Crimeei.

Este postarea unui oficial din Ministerul de Interne al Ucrainei. Tinerii nu s-au lăsat mai prejos și au făcut diferite montaje.





Un consilier al lui Zelenski a avut și el un comentariu care a stârnit reacții: „Mahmureala de după aniversare”, a scris acesta și a făcut referire la ziua de naștere a lui Putin.

The culprit in the blowing up of the Crimean bridge was found 🤡



Another goodwill gesture. pic.twitter.com/XW7CFZfpFm