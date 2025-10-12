Şase persoane au fost ucise în centrul oraşului Leland, după un meci de fotbal şcolar, în regiunea deltei Mississippi, în partea de vest a statului. În partea de est a statului, o femeie însărcinată s-a aflat printre cei ucişi, a declarat guvernatorul din Mississippi, Tate Reeves, potrivit News.ro.

La Leland, patru persoane au fost ucise şi alte două au murit ulterior, la spital, potrivit unei declaraţii a medicului legist din Washington County, La’Quesha Watkins.

Circa 20 de persoane au fost rănite în urma împuşcăturilor, după ce oamenii s-au adunat în zona din centrul oraşului după meci, a afirmat senatorul Derrick Simmons. Dintre aceştia, patru erau în stare critică şi au fost transportaţi aerian de la un spital din oraşul învecinat Greenville la un centru medical mai mare din capitala statului, Jackson, a declarat Simmons pentru Associated Press.

Deocamdată nu au fost anunţate arestări și se pare că nici nu există informaţii privind posibili suspecţi.

Două persoane, ucise într-un incident armat separat, în estul statului

Între timp, Poliţia din orăşelul Heidelberg, în partea estică a statului, anchetează un incident armat petrecut în timpul serbărilor şcolare, soldat cu doi morţi.

Ambele persoane au fost ucise, vineri noapte, în campusul şcolar, a declarat şeful Poliţiei din Heidelberg. Oficialul a refuzat să precizeze dacă victimele erau elevi sau să ofere alte informaţii privind crimele.

”Avem un suspect încă în libertate, dar nu pot oferi detalii”, a declarat acesta sâmbătă dimineaţă.

Un bărbat de 18 ani era căutat pentru audieri în legătură cu împuşcăturile din Heidelberg, a anunţat Biroul şerifului din Jasper County. Şeriful a făcut apel ca oricine are informaţii să contacteze Poliţia.

Un alt treilea incident armat, investigat

În Sharkey County - tot în regiunea deltei Mississippi - şeriful local anchetează încă un incident armat petrecut după un meci de fotbal, au anunţat autorităţile.

Două persoane au fost arestate în legătură cu aceste focuri de armă, care au avut loc la o şcoală locală, vineri seară, după un meci. Nu există informaţii privind eventuale persoane rănite.