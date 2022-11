„În cursul convorbirii de astăzi cu preşedintele Zelenski, am exprimat solidaritatea Uniunii Europene cu Ucraina în fața atacurilor criminale ale Rusiei asupra infrastructurii civile. Comisia Europeană intensifică sprijinul, susţinerea, inclusiv împreună cu partenerii, pentru restabilirea alimentării cu energie electrică și termică în Ucraina", a anunțat Ursula von der Leyen, într-un mesaj postat pe Twitter.

„Am discutat cu Ursula von der Leyen despre iniţiativa Cereale din Ucraina. Mulțumim pentru asistenţa financiară masivă a UE, pentru lansarea acţiunilor privind al 9-lea pachet de sancţiuni. Am discutat că plafonarea preţului la petrolul rusesc trebuie să fie eficientă. Am discutat şi despre copperarea pentru asigurarea stabilităţii energetice a Ucrainei", a transmis și preşedintele Volodimir Zelenski, pe Twitter.

Discussed the #GrainfromUkraine initiative with @vonderleyen. Thanked for the huge 🇪🇺 financial assistance, for work started on the 9th sanctions package. Noted that the price cap for Russian oil should be effective. Cooperation on ensuring 🇺🇦 energy stability was also discussed.