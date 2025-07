Potrivit mărturiilor pasagerilor, cei doi au fost ținuți cu sufletul la gură timp de aproape zece minute, până când echipajul navei a reușit să-i recupereze în siguranță din valuri. Nava Disney Dream, cu o capacitate de aproximativ 4.000 de persoane, a fost rapid manevrată de căpitan pentru a reveni în zona incidentului.

Martorii oculari au descris scene tensionate și dramatice. „A fost o nebunie, ceva îngrozitor,” a povestit Gar Frantz pentru NBC News, făcând referire la momentul în care cei doi se aflau în apă. Pasagera Laura Amador a explicat pentru CBS News cum nava a încetinit, s-a întors și a lansat o ambarcațiune de salvare care a ajuns rapid la victimă și la tatăl său.

Incidentul a început în mod neașteptat când fata a alunecat de pe marginea balustradei în timp ce tatăl său încerca să îi facă o fotografie. Alarmă „Om în apă” a fost dată imediat, iar echipajul s-a mobilizat cu promptitudine pentru a preveni o tragedie.

Reprezentanții Disney Cruise Line au transmis o declarație oficială în care au felicitat echipajul pentru reacția rapidă și profesionalismul demonstrat, care au făcut posibilă salvarea celor doi în doar câteva minute.

În ciuda fericitului deznodământ de această dată, astfel de accidente sunt extrem de periculoase. Un raport al Asociației Internaționale a Liniilor de Croazieră din 2019 arată că, din 25 de persoane care au căzut peste bord în acel an, doar nouă au fost găsite în viață.

După acest moment tensionat, nava Disney Dream și-a continuat călătoria și a ajuns la destinație în portul din Florida conform programului stabilit. Pentru pasageri, însă, ultima zi a vacanței s-a transformat într-o experiență plină de emoții puternice și recunoștință pentru curajul unui părinte dispus să-și riște viața pentru copilul său.

Wow, total chills watching this rescue of father and daughter after the dad jumped in to save her when she fell overboard off of The Disney Dream cruise ship. Dad of the year right there. pic.twitter.com/JzxPdaSTg3