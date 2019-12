Un șofer a intrat cu mașina în aeroport

Incidentul a avut loc pe Aeroportul Internațional Sarasota-Bradenton în apropiere de Tampa, Florida. O camionetă a spart un perete după ce a trecut prin gardul care împrejmuia aerogara şi a ajuns în zona pentru recuperarea bagajelor.



"Se poate vedea de aici gaura din perete. Banda de preluare a bagajelor a fost distrusă. Acoperișul și ușa clădirii au fost, de asemenea, grav avariate.", spune Rick Piccolo, directorul Aeroportului Brandeton, Florida.





Din fericire, niciun pasager nu a fost rănit. Singura persoană rănită a fost șoferul maşinii, care a fost transportat de urgență la un spital din apropiere. În urma analizelor, medicii susțin că bărbatul era sub influența substanțelor interzise când a provocat accidentul.

The #Florida Highway Patrol is investigating a 40-year-old man who drove through a perimeter fence at #SarasotaBradenton International #Airport, accelerating through the baggage claim area before slamming into a car rental desk pic.twitter.com/ugVWMCo8KB