Specialiștii au început încă de la sfârșitul lunii octombrie să monitorizeze lacul aflat într-o zonă protejată, relatează HotNews.ro.

Testele de laborator arată că nu algele au influențat culoarea apei din lac, însă o bacterie numită „halobacterie” ar fi putut cauza culorii inedite a apei.

A wildlife refuge pond in #Hawaii has turned vivid pink, due to drought. Scientists caution against contact or consumption.

Lab tests ruled out toxic algae, suggesting #halobacteria as a possible cause.#PinkPond#HawaiiPinkPond#GRAMMYs #Iceland #earthquakes#ポッキーの日2023 pic.twitter.com/twksclyKWH