Copil salvat de polițiști

Incidentul a fost semnalat de o trecătoare care a observat cum un bărbat introducea copilul într-un autoturism și încuia portbagajul. Femeia a sunat imediat la numărul de urgență, iar polițiștii sosiți la fața locului au confirmat că micuțul se afla închis în interior. Pentru a-l elibera, agenții au spart geamul mașinii.

La scurt timp, părinții s-au întors și au încercat să justifice gestul. Tatăl a declarat că micuțul dormea și nu au vrut să-l trezească, susținând că intenționau să lipsească doar câteva minute. Autoritățile nu au acceptat explicația, iar cazul a fost imediat preluat de serviciile sociale, care au impus un plan de monitorizare și consiliere pentru familie.

„Părinții au fost profund afectați de cele întâmplate și au acceptat măsurile de sprijin stabilite, inclusiv vizite regulate și consiliere”, a precizat purtătoarea de cuvânt a instituției, Ingrid Pöschmann.

Tată recalcitrant, dosar analizat de procurori

În timpul intervenției, tatăl a manifestat un comportament agresiv față de polițiști și a fost sancționat contravențional. Procuratura din Viena analizează în prezent dacă părinții vor răspunde penal pentru faptele lor.

Incidentul din Austria survine la o lună după o tragedie petrecută în Sardinia, Italia, unde un băiețel de 4 ani, fiul unui cuplu de români aflați în vacanță, a murit de șoc termic după ce a fost găsit inconștient într-o mașină încinsă de soare. Medicii nu au reușit să-i salveze viața, în ciuda transferului la unul dintre cele mai mari spitale din Roma.