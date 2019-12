Un bloc de 6 etaje s-a prăbușit în Nairobi. Mai multe persoane sunt prinse sub dărâmături

Un oficial din Kenya a declarat vineri că există temeri că mai multe persoane sunt prinse sub dărâmături.

Șeful poliției din Nairobi, Philip Ndolo, a declarat că 10 oameni au fost salvați de trecătorii din zonă cu mâinile goale. În scurt timp, personalul militar a intervenit la fața locului și au demarat operațiunea de salvare.

Prăbușirile de clădiri nu sunt neobișnuite în Nairobi, unde cererea de locuințe este foarte mare, iar dezvoltatorii imobiliari nu respectă regulile de construcție.

După ce mai multe clădiri s-au prăbușit în ultimii ani, cu zeci de morți, președintele Kenyei Uhuru Kenyatta a solicitat un audit în sectorul construcțiilor. Autoritatea Națională din Construcții a descoperit că 58% dintre clădirile din Nairobi nu corespund normelor elementare.

Scores feared trapped as a storey building collapses at Tassia estate in Embakasi, Nairobi; cause of collapse unknown pic.twitter.com/r4WYXau140