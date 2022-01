Ruth Fort a furat 7.220 de lire sterline de la femeia bolnavă, bani pe care i-a cheltuit într-o vacanță cu familia în Mexic.

Soțul ei, Anthony, a început să devină suspicios când a văzut că soția lui a început să cheltuiască sume mari de bani și a confruntat-o. În cele din urmă, s-a dus la poliție când a auzit-o vorbind în somn și a găsit în poșeta ei un card de debit care aparținea pacientei din căminul de bătrâni, potrivit The Independent.

Anthony Fort a spus: „La început a fost mai mult o suspiciune. Dar când am găsit cardul de debit în poșeta ei, am știut. A fost șocant. Am iubit-o mult pe Ruth, dar nu am putut ignora ceea ce făcuse. Mi-a fost silă că a putut să fure de la o persoană vulnerabilă și a trebuit să o reclam.”

În februarie anul trecut, Ruth a fost condamnată la 16 luni de închisoare cu suspendare.

Autoritățile au fost surprinse de atitudinea bărbatului, însă i-au mulțumit pentru ceea ce a făcut. „Trebuie să fi fost un lucru foarte dificil”, i-a spus judecătorul.

Anthony Fort, în vârstă de 61 de ani, și-a cunoscut soția pe când studia la Universitatea din Liverpool și amândoi erau pasionați de muzică. „Am fost la concerte și ne-am plimbat mult. Am fost cu adevărat fericiți împreună”, spune el.

S-au mutat împreună și s-au căsătorit în ajunul Anului Nou 2010. „Într-o noapte, în august 2018, am luat-o pe Ruth de la serviciu și mi-a spus că a dus-o în acea zi pe una din femeile de la cămin la cumpărături. Mi-a spus că femeia, care era într-un scaun cu rotile, avea 98.000 de lire sterline în cont. Ceva din felul în care a spus-o m-a săgetat în inimă. Mi-am dat seama că Ruth trebuie să aibă acces la card și la PIN. Am început să-mi fac griji, deși nu prea aveam niciun motiv. Cred că a fost un instinct”, a povestit bărbatul.

Mai târziu în acel an, în timpul unei vacanțe de familie în Mexic, soția lui a început să cheltuiască mulți bani. Mătușa ei s-a arătat îngrijorată că ar putea să-și facă datorii.

Apoi, în decembrie 2018, Anthony a fost trezit de soția lui care vorbea în somn despre faptele ei, fiind, probabil, cuprinsă de remușcări.

„Ruth vorbea despre bani furați. Când m-am trezit, am văzut poșeta pe jos, cu câteva bancnote căzute. Am găsit apoi cardul femeii”, a spus el.