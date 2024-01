Un oficial al Korea Air a declarat pentru Reuters că accidentul a avut loc în timp ce aeronava companiei sud-coreene cu 289 de pasageri la bord se pregătea să decoleze, relatează HotNews.ro care citează Reuters. Departamentul de pompieri a declarat că avionul Cathay Pacific era staționar când a fost lovit de aeronava companiei sud-coreene.

#BREAKING A Cathay Pacific flight has crashed with a Korean Air flight at New Chitose Airport in Japan at around 5.30 pm local time. #北海道 #新千歳空港 pic.twitter.com/IcKpNxj9Xk