UPDATE 11:45 - Potrivit Gărzii de Coastă din Japonia, există informaţii potrivit cărora ar fi avut loc o coliziune între un avion al Japan Airlines şi un avion al Gărzii de Coastă din Japonia, relatează postul de televiziune NHK. Coliziunea ar fi avut loc în momentul în care avionul Japan Airlines a aterizat.

Imaginile filmate de o cameră instalată de postul de televiziune NHK pe aeroportul Haneda arată flăcările care ies pe geamurile unui avion al Japan Airlines. Incidentul a avut loc imediat după ora locală 18:00 (11.00, ora României).

De asemenea, iese fum negru, iar înregistrarea video arată că se fac eforturi de stingere a incendiilor. La faţa locului sunt mai multe maşini de pompieri care pulverizează apă cu furtunuri.

Pe reţelele sociale circulă un filmuleţ în care se vede cum şi facilităţi din apropiere de aeroport sunt cuprinse de flăcări.

Din primele informații aeronava avea 367 de pasageri la bord.

Mass media niponă, citând autoritățile japoneze, scrie că avionul s-ar fi lovit de o altă aeronavă după ce a aterizat pe aeroportul Haneda.

De asemenea, conform primelor informații, cursa Japan Airlines JAL 516, a decolat din Hokkaido

#WATCH : Another video of a Japan Airlines airplane was in flames on the runway of Tokyo\"s Haneda Airport on Tuesday. #Japan #Tokyo #Fire #FirePlane #TokyoInternationalAirport #Plane #Fire #BREAKING_NEWS pic.twitter.com/OxkrcBaOgI

Video: a JAL plane caught fire while landing at Tokyo\"s Haneda Airport this evening. Fire crews are on scene trying to extinguish the blaze. pic.twitter.com/YCVB4tPMRL

Here is another video of the landing. Media reports say they could see one of the engines touching the ground. Netizens who monitor flights are saying it could be JAL flight 516 from Sapporo to Haneda. pic.twitter.com/fHknCnlJGQ