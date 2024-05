Zoraya a primit aprobarea finală zilele trecute, după un proces care a durat trei ani și jumătate.

„Bună! Numele meu este Zoraya și am 28 de ani. Trăiesc în Țările de Jos. Recent, cererea mea de eutanasiere pentru suferințele mele psihice a fost aprobată.”, a anunțat tânăra.

Cazul ei a stârnit, însă, un val de controverse, iar asta pentru că moartea asistată pentru persoanele cu afecțiuni psihiatrice din Olanda rămâne neobișnuită.

Zoraya ter Beek is one of a growing number of people across the West choosing to end their lives rather than live in pain. Pain that in many cases can be treated.



In 2022, euthanasia comprised 5% of deaths in the Netherlands. Read @rupasubramanya’s investigation:… pic.twitter.com/YHh2Sk6DbN