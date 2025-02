Incidentul șocant în timpul căruia elevul și-a pierdut viața s-a petrecut luni, în incinta Liceului All Saints, în South Yorkshire, relatează AFP. În ciuda eforturilor depuse pentr a-l resuscita, salvatorii nu au reuşit să-i salveze viața.

”Victima, un băiat de 15 ani, a fost grav rănită, iar în pofida tuturor eforturilor serviciilor de salvare a decedat, din păcate, la scurt timp după aceea”, a anunţat un reprezentat al poliției locale.

15-Year-Old Boy Fatally Stabbed at Sheffield School—Murder Arrest Made



Tragic news from Sheffield: 15-year-old Harvey Willgoose was fatally stabbed at All Saints Catholic High School during school hours.



A fellow 15-year-old student has been arrested on suspicion of murder,