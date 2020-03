UE este într-o situaţie economică comparabilă cu cea dintr-un război, spune şeful Eurogrupului

"Izolarea forţată a economiilor noastre pune economiile noastre într-o situaţie comparabilă cu cea dintr-un război. Se pregăteşte un răspuns puternic", a spus Mario Centeno, înaintea unei videoconferinţe a celor 27 de miniştrii de Finanţe din UE consacrată coronavirusului.



Centeno a anticipat că la această reuniune virtuală, unde ar urma să fie adoptate o serie de măsuri economice la provocările ridicate de pandemie, se va încheia cu "o declaraţie referitoare la un răspuns UE coordonat". Printre măsurile posibile se numără "iniţiative destinate ţinerii sub control şi tratamentului maladiei, un sprijin sub formă de lichiditate pentru companii, în special pentru IMM-uri, pentru sprijinirea muncitorilor şi familiilor lor, măsuri care vor ajuta la depăşirea perioadei dificile până la finalul pandemiei", a adăugat Centeno.



Aşa cum a anunţat încă de vineri Comisia Europeană, regulile UE cu privire la disciplina bugetară a ţărilor dar şi cele cu privire la subvenţiile de stat nu vor afecta măsurile adoptate de statele europene pentru susţinerea economiilor lor, a subliniat Mario Centeno. Posibilitatea de relaxare a regulilor bugetare, în circumstanţe excepţionale, este înscrisă în tratatele europene. "Flexibilitatea este acolo şi va fi utilizată", a insistat Centeno.



Miniştrii de Finanţe din cele 27 de state membre vor participa luni, 16 martie 2020, începând cu ora 16:00, la o videoconferinţă în cadrul reuniunii Eurogroup extins, care are ca scop instituirea unor măsuri economice coordonate la nivelul Uniunii Europene.



Reuniunea Consiliului Afaceri Economice şi Financiare a fost amânată pentru vineri, 20 martie 2020, şi se va desfăşura în format de videoconferinţă, transmite agerpres.