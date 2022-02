Kremlinul spune că liderii separatiști din Donețk și Lugansk au cerut forțelor ruse să intre în regiunile lor separatiste din estul Ucrainei pentru a „ajuta la respingerea agresiunii din partea forțelor și unităților armate ale Ucrainei”.

„Ucraina a solicitat o reuniune urgentă a Consiliului de Securitate al ONU din cauza apelului adresat Rusiei de către administrațiile ruse din Donețk și Lugansk de a le oferi asistență militară, ceea ce reprezintă o escaladare suplimentară a situației de securitate”, a anunțat ministrul ucrainean de externe Dmytro Kuleba.



Anterior, Kuleba a scris pe Twitter că Rusia a evacuat personalul din tura de noapte la o fabrică chimică importantă din Crimeea. El a spus că evacuarea fabricii este o posibilă pregătire pentru o provocare în scenă a Rusiei. „Moscova pare să nu aibă limite în încercările de a falsifica pretextele pentru agresiune ulterioară”, a scris el.

