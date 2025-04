Studenții au lansat o campanie națională de boicot economic: o zi fără cumpărături, în care magazinele să rămână goale și afacerile să tragă obloanele.

Inițiativa este susținută de opoziția politică, dar și de primarul arestat, care transmite mesaje de mobilizare din închisoare. Campania „zero cumpărături” vizează companiile și presa considerate apropiate regimului Erdogan.

Shops remained shut and cafe tables were empty as Turkey\"s opposition called for a mass commercial boycott protesting the arrest of Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu. The government condemned the protest, calling it an economic \"sabotage attempt\" https://t.co/FTcUrcWkn5 pic.twitter.com/fuVuNMLfT9

Guvernul reacționează dur: autoritățile au deschis anchete penale împotriva organizatorilor, iar miniștrii acuză o tentativă de sabotaj economic și instigare la revoltă. Protestatarii cer eliberarea a peste 300 de studenți reținuți și amenință cu o grevă generală.

Istanbul’s Sarachane Park this evening - peaceful student protest . Many are now ready to boycott university classes - after the arrest of ⁦@imamoglu_int⁩ and the revoking of his degree. #istanbul #turkiye pic.twitter.com/TdeHGM6uz2