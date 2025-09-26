„Am dat aprobarea pentru această înțelegere. Dacă se va concretiza, va fi un succes,” a declarat Trump, subliniind că noua structură va include o companie cu sediul în Texas, care va gestiona datele utilizatorilor americani.

Oracle va deveni partenerul tehnologic principal, responsabil cu stocarea și protejarea datelor, în timp ce Walmart va contribui la dezvoltarea comercială a platformei.

Noua entitate, denumită TikTok Global, ar urma să creeze mii de locuri de muncă în SUA și să contribuie cu peste 5 miliarde de dolari la un fond educațional american, potrivit declarațiilor oficiale.

Acordul vine după luni de negocieri tensionate și amenințări cu interzicerea aplicației, care are peste 100 de milioane de utilizatori în Statele Unite. Deși detaliile finale ale tranzacției nu au fost încă publicate, semnarea ordinului executiv marchează un moment de cotitură în relația dintre Washington și gigantul tehnologic chinez ByteDance.

Conflictul dintre TikTok și autoritățile americane a început în august 2020, pe finalul primului mandat al lui Doland Trump. La vremea respectivă, acesta a emis un ordin executiv ce interzicea orice tranzacție cu compania-mamă chineză ByteDance, invocând riscul ca datele utilizatorilor americani să fie accesate de guvernul chinez, ceea ce ar reprezenta o amenințare la adresa securității naționale.