Decizia vine în contextul unor acuzații grave privind finanțări ilegale, tentative de destabilizare a ordinii constituționale și promovarea intereselor Kremlinului în politica moldovenească. Autoritățile au invocat refuzul Agenției Servicii Publice de a actualiza datele din Registrul de stat al persoanelor juridice, precum și riscuri la adresa securității naționale, notează Ziarul de Gardă.

„Măsura aplicată nu sancționează idei politice, nu dizolvă și nu interzice partidele, ci constată imposibilitatea participării la un anumit scrutin din cauza neîndeplinirii la timp a unei cerințe procedurale esențiale. Nu se poate reține nici discriminarea, deoarece toți potențialii competitori au fost supuși aceluiași regim legal, iar diferența de tratament derivă din diferența de conformare la obligațiile stabilite de lege (…)”, se spune în hotărârea CSJ.

Prin urmare, Curtea Supremă de la Chișinău susține că recursul nu se poate limita la „o simplă indicare a textelor de lege, ci implică determinarea greșelilor imputate Curţii de Apel Centru şi o minimă argumentare a criticii în fapt şi în drept, precum şi indicarea probelor pe care se bazează aceste critici”.

Pe 28 septembrie 2025, în R. Moldova vor avea loc alegeri parlamentare. 35 de partide politice au dreptul de a participa la scrutin.

