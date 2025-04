Trei persoane aflate la bordul aeronavei și-au pierdut viața, iar un bărbat aflat în autoturism a fost rănit.

Avionul de tip Cessna 310R decolase de la Aeroportul Boca Raton cu destinația Tallahassee, dar după mai puțin de 20 de minute în aer, s-a prăbușit brusc. Informațiile oferite de platforma Flightradar24 arată că aparatul a pierdut altitudine rapid, iar coliziunea a avut loc în jurul orei locale 10:00.

Martorii oculari povestesc scene dramatice. Dillon Smith, aflat într-un birou din apropiere, a declarat că a văzut avionul „căzând printre copaci” și a auzit o explozie puternică care a zguduit ferestrele clădirii.

„A fost o minge de foc uriașă. Nici nu mi-am dat seama că era un avion, inițial am crezut că a explodat ceva în stradă”, a mai spus acesta.

