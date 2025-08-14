Eroare fatală în Argentina

Potrivit presei locale, cinci loturi ale medicamentului au fost contaminate cu Klebsiella pneumoniae și Ralstonia pickettii, bacterii cu potențial letal, descoperite în urma testelor efectuate de Administrația Națională a Medicamentelor, Alimentelor și Tehnologiilor Medicale (ANMAT). Plângerea oficială depusă de instituție a declanșat o anchetă penală de amploare.

Judecătorul Ernesto Kreplak, citat de La Nación, a confirmat că 24 de persoane sunt urmărite penal în acest caz, printre care și Ariel Furfaro García, proprietarul companiilor HLB Pharma și Laboratorios Ramallo – firme acuzate că au produs și distribuit loturile contaminate.

Tragedia a scos oamenii în stradă. În urmă cu două săptămâni, rudele victimelor au protestat în fața Spitalului Italian din La Plata, cerând pedepsirea celor responsabili. „Fentanilul l-a ucis în câteva zile”, a declarat fratele unui tânăr de 22 de ani decedat, Alejandro Ayala.

Specialiștii avertizează că numărul deceselor ar putea crește, pe măsură ce sunt analizate dosarele medicale ale altor pacienți care au primit tratamentul din loturile suspecte.