Victima a murit pe trotuar, bărbatul a supraviețuit

Trecătorii au sunat imediat la numărul de urgență 112, iar echipajele medicale și carabinierii au ajuns rapid la fața locului. Din nefericire, pentru femeia de 83 de ani nu s-a mai putut face nimic. Bărbatul care a provocat tragedia a fost transportat la spital, unde este internat sub supraveghere, dar viața nu îi este pusă în pericol.

Acuzat de omor din culpă

În urma cercetărilor preliminare, autoritățile au stabilit că incidentul a fost o tentativă de sinucidere. Totuși, consecințele dramatice l-au adus pe bărbat în fața legii: el este acum cercetat și acuzat de omor din culpă.

Carabinierii continuă ancheta pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.