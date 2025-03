După o noapte epuizantă în care a luptat pentru a salva vieți, Gocevski s-a retras acasă pentru a se odihni, însă nu s-a mai trezit.

Colegii săi de la Spitalul General Kocani sunt profund îndurerați de pierderea unui om dedicat profesiei sale. „După garda fatală în care am muncit fără încetare toată noaptea pentru a salva vieți, dimineața ne-a adus o altă lovitură tragică. Prietenul nostru, colegul nostru, șoferul și, mai presus de toate, OMUL Ilev Gocevski ne-a părăsit. Va rămâne mereu parte din echipa care a ajutat neobosit până în ultima clipă! Slavă ție, mare OM!”, a scris pe rețelele de socializare Zoran Popov, angajat al spitalului.

Incendiul care a îndoliat o țară întreagă

Tragedia care a zdruncinat Macedonia de Nord a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, atunci când clubul Pulse din Kocani a fost cuprins de flăcări. Înăuntru se aflau sute de oameni, iar focul s-a extins rapid, lăsându-le puține șanse de scăpare. Cel puțin 59 de persoane au murit și alte 155 au fost rănite. Martorii spun că evacuarea a fost aproape imposibilă din cauza faptului că singura ieșire era extrem de îngustă, iar ferestrele erau acoperite. În plus, clubul nu avea autorizație de funcționare, hidranți sau personal care să supravegheze jocul de artificii ce ar fi declanșat incendiul.

Cei care au reușit să scape vorbesc despre momente de groază. „Toți au început să se împingă. Am luat-o spre ieșire. Nu știu cum am sfârșit pe podea și nu am putut să mă mai ridic. Atunci lumea a început să mă calce în picioare. Nu mai știu cum am reușit să ies”, a declarat o tânără supraviețuitoare.

Autoritățile macedonene au reținut deja 23 de suspecți, printre care funcționari publici acuzați că ar fi emis autorizații false și angajați ai clubului. Fostul ministru al Economiei, Kreshnik Bekteshi, și alți doi oficiali au fost audiați, iar primarul din Kocani și-a dat demisia în urma presiunii publice.

Eroii din noaptea de coșmar

Printre cei implicați în tragedie se află și membrii trupei DNK, care susțineau un concert în seara fatidică. Potrivit unor martori, solistul Andrej Gjorgieski a murit încercând să salveze alte persoane. În timp ce unii îi acuză că ar fi cerut folosirea artificiilor în timpul spectacolului, alții îi consideră victime nevinovate ale unui sistem corupt și nepăsător.

Moartea șoferului de ambulanță Ilev Gocevski adaugă încă un nume pe lista celor care și-au dat viața în această tragedie. Deși nu a pierit în flăcări, efortul supraomenesc depus în acea noapte fatidică i-a fost, se pare, fatal. Pierderea sa subliniază încă o dată sacrificiile imense pe care le fac salvatorii pentru a proteja viețile celor aflați în pericol.