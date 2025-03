La fel ca și la noi, clubul care a luat foc din cauza unor artificii nu avea autorizație de funcționare. Ministrul de Interne de acolo spune că 20 de persoane sunt considerate suspecte și au fost reținuți mai mulți oameni.

Pe lista neagră a suspecților este și un fost secretar de stat din Ministerul Economiei.

Tragic disaster in North Macedonia — dozens of young people burned alive in a nightclub fire



A fire broke out at a nightclub in the city of Kočani. At least 50 people have died, most likely very young.



The tragedy was caused by pyrotechnics — someone in the crowd set off… pic.twitter.com/LAVulBEUy3