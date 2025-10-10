Potrivit procurorului federal Ann Fransen, suspecții, născuți în 2001, 2002 și 2007, intenționau să comită un atac inspirat de jihad și îndreptat împotriva unor lideri politici.

Autoritățile au efectuat patru percheziții în locuințele suspecților, sprijinite de echipe pirotehnice și poliția federală.

Surse citate de presa belgiană spun că una dintre ţintele vizate era chiar De Wever, liderul partidului N-VA.

Ministrul belgian de Externe, Maxime Prévot, a confirmat pe platforma X că planul viza în mod explicit prim-ministrul. El a transmis solidaritate față de familia acestuia și a salutat intervenția rapidă a serviciilor de securitate și de justiție, subliniind că amenințarea teroristă rămâne reală.

Anchetatorii au găsit indicii privind intenția de utilizare a unei drone care ar fi transportat un dispozitiv descoperit în timpul perchezițiilor din districtul Deurne din Anvers. De asemenea, au confiscat un sac cu bile de oțel și o imprimantă 3D ce ar fi fost folosită pentru realizarea unor componente de bombă.