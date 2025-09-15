Robinson nu a mărturisit anchetatorilor, a declarat Cox în emisiunea ABC „This Week”, relatează Reuters.

„El nu cooperează, dar toate persoanele din jurul său cooperează, și cred că acest lucru este foarte important”, a spus guvernatorul republican.

O persoană care se pare că vorbește cu anchetatorii este colegul de cameră al lui Robinson, cu care tânărul ar fi avut o relație, a susținut Cox, citând FBI-ul. Acesta l-a descris pe colegul de cameră al ucigașului ca fiind „un bărbat în tranziție către femeie” și a spus că acesta a fost „incredibil de cooperant”.

Reuters precizează că nu a reușit să îl localizeze pe colegul de cameră sau reprezentanții acestuia pentru a solicita un punct de vedere pe marginea acestui subiect. De asemenea, agenția de presă nu a putut determina cine este reprezentantul legal al lui Robinson.

Întrebat în cadrul emisiunii „State of the Union” de la CNN dacă identitatea de gen a colegului de cameră este relevantă pentru anchetă, Cox a răspuns: „Asta încercăm să aflăm în acest moment… Este ușor să tragem concluzii din asta, așa că avem cartușele, alte dovezi criminalistice care sosesc și încercăm să punem toate aceste lucruri cap la cap”.

Retorica încărcată a lui Kirk, care includea adesea comentarii anti-LGBT și anti-imigranți, a atras mulți conservatori, dar a stârnit și sentimente puternice din partea liberalilor și a atras critici pe scară largă.

Robinson, student în anul al treilea la programul de ucenicie în domeniul electricității la Dixie Technical College, parte a sistemului universitar public din Utah, a fost arestat la casa părinților săi, la aproximativ 260 de mile (420 km) sud-vest de locul crimei, după 33 de ore de căutări.

Kirk, un aliat ferm al președintelui Donald Trump și cofondator al grupului conservator de studenți Turning Point USA, a fost ucis de un singur glonț tras cu pușca în timpul evenimentului la care au participat 3.000 de persoane în Orem, la aproximativ 65 km sud de Salt Lake City.

Uciderea lui Kirk a alimentat temerile privind o escaladare a violenței politice în Statele Unite și o divizare tot mai profundă între stânga și dreapta.