Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, riscă pedeapsa cu moartea pentru asasinarea lui Charlie Kirk la 10 septembrie, în timpul unei dezbateri în aer liber, într-un campus universitar în statul Utah (vest).

Avocaţii tânărului au argumentat că judecarea acestuia în uniformă de deţinut - în acest dosar urmărit masiv în Statele Unite - riscă să influenţeze viitorii juraţi din viitorul proces împotriva sa.

”Dreptul domnului Robinson la prezumţia de vinovăţie prevalează inconveninetului uşor de a permite o ţinută civilă, iar domnul Robinson va trebui să fie îmbrăcat ca cineva care se presupune că este nevinovat”, a stabilit în hotărârea judecătorul însărcinat cu dosarul, Tony Graf.

”Imagini cu domnul Robinson în ţinută de deţinut sunt susceptibile să circule larg şi să influenţeze potenţialii juraţi”, explică el.