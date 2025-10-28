Suspectul în asasinarea lui Charlie Kirk, Tyler Robinson, urmează să fie judecat în civil, şi nu în uniformă de deţinut

Suspectul în asasinarea lui Charlie Kirk, Tyler Robinson, urmează să fie judecat în civil, şi nu în uniformă de deţinut
Suspectul în asasinarea lui Charlie Kirk, Tyler Robinson, urmează să fie judecat în civil, şi nu în uniformă de deţinut

Un judecător i-a permis presupusului asasin al lui Charlie Kirk, Tyler Robinson, să apară în ţinută civilă, şi nu în uniformă de deţinut, în restul procedurii judiciare, relatează AFP.

Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, riscă pedeapsa cu moartea pentru asasinarea lui Charlie Kirk la 10 septembrie, în timpul unei dezbateri în aer liber, într-un campus universitar în statul Utah (vest).

Avocaţii tânărului au argumentat că judecarea acestuia în uniformă de deţinut - în acest dosar urmărit masiv în Statele Unite - riscă să influenţeze viitorii juraţi din viitorul proces împotriva sa.

”Dreptul domnului Robinson la prezumţia de vinovăţie prevalează inconveninetului uşor de a permite o ţinută civilă, iar domnul Robinson va trebui să fie îmbrăcat ca cineva care se presupune că este nevinovat”, a stabilit în hotărârea judecătorul însărcinat cu dosarul, Tony Graf.

”Imagini cu domnul Robinson în ţinută de deţinut sunt susceptibile să circule larg şi să influenţeze potenţialii juraţi”, explică el.