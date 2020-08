Surse din Ambasada Norvegiei în statul african: Rebeliune a soldaților din Mali

Conform diplomaților, citați de Reuters, trupele au declanșat o rebeliune și se îndreaptă spre capitala Bamako. Ambasada Norvegiei încurajează populația la precauție și afirmă că cetățenii ar face bine să nu-și părăsească domiciliul până la clarificarea situației.

O sursă militară a confirmat că s-au tras focuri de armă la baza militară de la Kati, situată la 15 kilometri nord-vest de Bamako. Nu există alte informații. Vom reveni cu amănunte.

MALI: The Norwegian Embassy report that the Malian military have mutinied near the capital. Gunshots have been heard. https://t.co/pa744BxTBs