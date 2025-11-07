Potrivit unui comunicat al bazei situate în apropierea Washingtonului, incidentul a avut loc după ce un colet a fost deschis într-o clădire care găzduiește Centrul de Pregătire al Gărzii Naționale Aeriene. Ca măsură de siguranță, zona a fost izolată, iar echipele de intervenție au acționat imediat.

Autoritățile au anunțat că în interiorul coletului se afla o pulbere albă necunoscută. Deși testele preliminare efectuate de echipa HAZMAT nu au indicat prezența unor substanțe periculoase, investigația continuă, inclusiv asupra materialelor cu caracter propagandistic găsite în pachet.

Mai multe persoane expuse au fost transportate la Centrul Medical Malcolm Grove din cadrul bazei, însă nu se cunoaște momentan gravitatea simptomelor acestora. Camera în care a fost deschis coletul rămâne închisă până la finalizarea verificărilor.

Joint Base Andrews este una dintre cele mai importante baze militare din SUA, utilizată frecvent pentru deplasările oficiale ale președintelui și altor demnitari americani.