Bilanţul preliminar al incidentului armat este de cel puțin șapte morţi şi numeroşi răniţi, printre elevii și profesorii școlii. Printre cei morți este și atacatorul. Potrivit celor mai recente informații, persoana care a deschis focul este o adolescentă. Poliția nu a dezvăluit numele sau vârsta acesteia, ci doar că a fost ucisă în schimbul de focuri. Aceasta ar fi fost înarmată cu două puști de asalt și un pistol.

Atacul armat a durat 15 minute, potrivit ultimelor anunțuri ale Poliției.

Cel puțin trei copii și trei profesori au murit luni în urma focului deschis de un bărbat într-o şcoală generală din oraşul Nashville, Tennessee, potrivit Daily Mail. Din primele informații, atacatorul a fost ucis de polițiștii care au intervenit în incident.

Autoritățile nu au anunțat dacă printre cei răniți sunt profesori sau elevi de la școală.

Incidentul armat a avut loc luni, într-o şcoală generală - Școala Covenant de la marginea orașului Nashville. Incidentul a avut loc la scurt timp după ora 10 dimineața, scrie Sky News. Aici învață aproximativ 200 de copii, de la grădiniță până la clasa a șasea.

Departamentul de Poliție Metro Nashville a făcut anunțul pe Twitter: „Un incident armat a avut loc la Covenant School. Atacatorul a fost doborât și este mort”.

Poliția a anunțat că pentru siguranță elevii și profesorii să meargă la o biserică din apropiere pentu a se întâlni cu părinții lor.

An active shooter event has taken place at Covenant School, Covenant Presbyterian Church, on Burton Hills Dr. The shooter was engaged by MNPD and is dead. Student reunification with parents is at Woodmont Baptist Church, 2100 Woodmont Blvd. pic.twitter.com/vO8p9cj3vx