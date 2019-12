Și-a verificat contul și s-a trezit cu 37 de milioane de dolari. Reacția femeii

Femeia a povestit că îşi terminase tura la magazinul de încălţăminte unde lucra, câd s-a gândit să verifice soldul cardului. Nu i-a venit să creadă când a văzut suma afişată. „Speram că cineva chiar ne-a dăruit aceşti bani”, a mărturisit ea.



Primul gând care i-a trecut prin minte după aflarea veştii a fost să respire adânc şi să îl sune pe soţul ei. Acesta a contactat imediat reprezentanţii băncii, Legacy Texas, şi s-a interesat despre depunerea care era în mod evident prea bună ca să fie adevărată. Banca a confirmat că este vorba de o greşeală de preluare a datelor şi a retras imediat banii, potrivit ABC13 News., notează Mediafax.

„Am fost milionari. Am o captură de ecran care dovedeşte asta, aşa că o pot spune cu voce tare. E o poveste pe cinste”, a spus femeia. A adăugat că n-ar fi putut păstra bani care nu-i aparţin, deşi acum speră ca banca să ofere o răsplată pentru gestul său. „Un premiu de mulţumire nu ar prinde rău deloc, ştiţi? Pentru că am fost un client exemplar şi i-am anunţat cât de repede am putut”, a mai zis ea.