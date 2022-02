„Trimitem un mesaj clar Rusiei. Furnizăm sprijin Ucrainei, dar când discutăm despre aliații NATO, aici furnizăm garanții de securitate. Un atac asupra unui membru este un atac asupra tuturor. Nu avem amenintarea cu atac al Federației Ruse asupra unui stat membru NATO. Ne uităm la mecanisme prin care să scădem posibilitatea de conflict. Suntem atenți în a asigura că nu existe incidente care să scape de sub control. Atacurile cibernetice pot declanșa Articolul 5, dar nu le-am oferit privilegiul de a le spune când o vom face. În prezent, rețelele suverane sunt protejate. Există o invazie pe scară largă a unui partener și o țară care e vecină cu state NATO. Forța de răspuns rapid a NATO este acolo pentru a preveni astfel de incidente. Cei din flancul estic sunt ingrijorati față de luptele din Ucraina. Kremlinul are o retorică amenințătoare. Rusia cere ca NATO să-și retragă forțele din aproape jumătate din statele membre, altfel, vom fi „consecințe tactice militare”. NATO are forța de reacție rapidă. Discutam despre mii de soldați, capacități navale și aeriene, acestea sunt grupuri de sine stătătoare. Sunt trupe care au fost desemnate. Franța conduce aceste trupe. SUA au trimis mii de trupe pentru forța de răpuns rapid. VGTF forța de răpuns principala este condusa de Franța, cu o componentă germană. Avem multiple elementeVGTF. Am crescut capacitățile. Avem aliați, SUA și Marea Britanie, care și-au crescut cantitatea forțelor, sunt adiționale, pentru un raspuns mai larg. Forța de răspuns rapid este de 40.000 militari, dar nu îi trimitem pe toți. Activăm planurile de apărare, ele au fost făcute ieri”, a declarat secretarul general NATO.