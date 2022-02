„Am subliniat lipsa de alternativă la îndeplinirea acordurilor de la Minsk în integralitatea lor şi în etapele prevăzute. Desigur, noi am subliniat îngrijorarea noastră serioasă cu privire la faptul că Kievul continuă să declare că nu va purta un dialog direct cu Doneţk şi Lugansk. Aceasta este o provocare directă şi un refuz direct de a îndeplini acordurile de la Minsk", a declarat Lavrov în cadrul conferinţei de presă susţinute la finalul întrevederii sale cu omologul grec, Nikos Dendias.



De asemenea, Lavrov a declarat că deocamdată Rusia şi SUA nu au avansat prea mult în problemele principiale ce ţin de securitate. "Corespondăm cu colegii americani. Am reacţionat la răspunsul lor la iniţiativele noastre din decembrie. Deocamdată am avansat puţin în problemele principiale. Vom insista tocmai asupra unei abordări complexe, (...) asupra bazei conceptual-politice", a insistat el.



Serghei Lavrov a mai spus că el şi secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, sunt interesaţi în organizarea unei noi întrevederi pentru a discuta asupra garanţiilor de securitate. "Am convenit cu secretarul de stat Antony Blinken că atunci când Rusia îşi va trimite documentul şi ei vor lua la cunoştinţă modul în care vedem noi situaţia, el va fi gata să aibă o întrevedere (cu Lavrov). Ambii suntem interesaţi în aceasta. Acest lucru corespunde intereselor şi planurilor noastre", a adăugat şeful diplomaţiei ruse.