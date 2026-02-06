Schimb major de prizonieri între Rusia și Ucraina, după cinci luni de impas: peste 300 de captivi eliberați VIDEO

După luni de blocaj diplomatic, Moscova și Kievul au realizat un schimb important de prizonieri, rezultat al negocierilor mediate de SUA la Abu Dhabi. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că o parte dintre cei eliberați au fost deținuți timp de aproape patru ani. Acesta a precizat că următoarea rundă de discuții este planificată să aibă loc în Statele Unite.

Negocieri la Abu Dhabi, cu accent pe încetarea războiului

Emisarul american Steve Witkoff a declarat că negocierile desfășurate la Abu Dhabi s-au concentrat pe stabilirea condițiilor pentru încetarea războiului din Ucraina. Potrivit acestuia, discuțiile „demonstrează că angajamentul diplomatic susținut dă rezultate tangibile și promovează eforturile de a pune capăt războiului”.

În paralel, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a condiționat menținerea sau impunerea unor noi sancțiuni economice de evoluția viitoare a dialogului dintre părți.

De asemenea, trimisul Rusiei, Kirill Dmitriev, a confirmat existența unor progrese, menționând inclusiv crearea unui grup de lucru SUA–Rusia pentru probleme economice, destinat restabilirii relațiilor bilaterale.

Detalii despre schimbul de prizonieri

Schimbul de joi, al 71-lea de la debutul invaziei din 2022, a vizat câte 157 de prizonieri de război de fiecare parte, precum și returnarea a trei civili din regiunea Kursk către Rusia.

Imaginile publicate de președinția Ucrainei surprind momentul în care prizonierii ucraineni, purtând steagul național, au coborât din autobuze și și-au contactat rudele. Schimburile de prizonieri reprezintă, până în prezent, singurele rezultate concrete obținute după tentativele de negociere din Turcia, de anul trecut.

Bilanțul conflictului

După aproape patru ani de război, bilanțul uman indică sute de mii de victime. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat moartea a 55.000 de soldați ucraineni pe front, fără a preciza numărul răniților sau al persoanelor dispărute.

În paralel, Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington estimează pierderile Rusiei la 1,2 milioane de persoane, cifră respinsă de Moscova.

În ciuda eforturilor diplomatice ale administrației Trump, confruntările armate continuă. Rusia a lansat atacuri aeriene în noaptea de marți și atacuri cu drone miercuri și joi, în paralel cu desfășurarea negocierilor.