Studenții au fost sfătuiți să se adăpostească în jurul orei 22:40 în urma unui schimb de focuri raportat pe Culbreth Road, a transmis poliția pe Twitter, relatează CNN, preluat de G4Media.ro.

Până în aceste momente, nu este clar dacă există răniți sau decese în urma acestui incident.

Suspectul, identificat ulterior de poliție ca fiind Christopher Darnell Jones, este considerat a fi înarmat și periculos.

The UVA Police Department is looking for Christopher Darnell Jones regarding the shooting incident that occurred on the grounds of the University of Virginia. Call 911 if seen, do not approach. pic.twitter.com/mKcxF6ksxw