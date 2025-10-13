Imaginile, care s-au răspândit rapid pe rețelele sociale, arată copiii încercând să pășească în gol, sprijinindu-se doar cu mâinile de balustradă.

Copiii, la un pas de o tragedie

Incidentul s-a petrecut într-un complex rezidențial înalt, la etajul 13. Martorii din clădirile vecine au observat scena cutremurătoare și au alertat imediat personalul de securitate. În înregistrări se poate vedea cum cei doi frați par să se joace, fără să conștientizeze pericolul imens la care se expun.

Managerul imobilului a declarat că, în momentul incidentului, tatăl copiilor nu se afla acasă. Cei mici au fost lăsați nesupravegheați, iar într-un moment de neatenție au ieșit în exteriorul balconului.

Intervenție la limită

Agenții de securitate au acționat rapid și au intrat în apartament înainte ca situația să degenereze. Ei au reușit să îi tragă pe copii înapoi în interiorul locuinței, evitând o tragedie care ar fi putut avea urmări devastatoare.

„A fost o chestiune de secunde. Dacă nu interveneam imediat, nu știm ce s-ar fi întâmplat”, a spus unul dintre angajații complexului.

Cei doi copii au scăpat nevătămați, dar imaginile au rămas o lecție dură despre cât de repede o clipă de neatenție se poate transforma într-un moment de coșmar.