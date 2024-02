"Încă ninge. Serviciile de salvare sunt pe drum şi numărul morţilor ar putea să crească", a declarat Jamiullah Hashimi, directorul Departamentului de Informare şi Cultură din provincia Nuristan, informează AFP preluată de Agerpres.



Avalanşa a devastat duminică seară satul Nakre din valea Tatin, acoperind casele sub un strat gros de zăpadă şi pietriş. Drept urmare, aproximativ 20 de case au fost distruse sau grav avariate.



Nordul muntos al Afganistanului este în fiecare an scena unor avalanşe care sunt cu atât mai mortale cu cât lipsesc echipamentele de salvare.



În acest an, zăpada a sosit foarte târziu în această ţară obişnuită cu ierni foarte aspre în zonele muntoase, un alt semn al impactului foarte puternic al încălzirii climei globale. La jumătatea lunii ianuarie, Kabulul încă nu văzuse zăpada, care a întârziat o lună şi jumătate.