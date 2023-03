Banca americană de investiţii J.P. Morgan a previzionat joi că Rusia va putea să menţină producţia de petrol la nivelul anterior conflictului din Ucraina, datorită cererii robuste din China şi India, dar s-ar putea confrunta cu dificultăţi în redirecţionarea unei părţi din exporturile sale de produse petroliere în afara Europei, transmite Reuters.



"Credem că Rusia va putea să menţină producţia de petrol la nivelul anterior conflictului din Ucraina - 10,8 milioane barili pe zi (bpd) - dar va avea dificultăţi în a ajunge la nivelul de vârf de dinaintea pandemiei, de 11,3 milioane barili pe zi", susţin analiştii J.P. Morgan.



Instituţia se aşteaptă ca în 2023 cererea din China şi India să urce cu un milion bpd.



Până acum, Rusia a reuşit să redirecţioneze exporturile de petrol din Europa către India, China şi Turcia, care cumpără ţiţei ieftin. Grupul ţărilor puternic industrializate (G7), Uniunea Europeană şi Australia au convenit, la data de 5 decembrie 2022, să interzică firmelor occidentale să furnizeze servicii de asigurări, finanţare şi brokeraj pentru navele care transportă ţiţei rusesc la un preţ mai mare de 60 de dolari per baril, în cadrul sancţiunilor impuse Moscovei pentru invadarea Ucrainei. Ulterior, Uniunea Europeană a introdus un embargou privind achiziţiile de produse petroliere rafinate din Rusia începând cu data de 5 februarie.



Aceste sancţiuni complică eforturile Rusiei de a vinde petrol pe plan mondial.



Importurile Chinei de petrol pe cale maritimă ar urma să atingă un nivel record în martie, când va creşte şi cererea din India.



Veniturile realizate de Rusia din exporturile de petrol şi gaze au scăzut cu aproape 40% în luna ianuarie, pe măsură ce plafoanele de preţuri şi sancţiunile occidentale au redus veniturile generate de Moscova de pe urma celor mai profitabile exporturi ale sale, a anunţat în urmă cu puţin timp Agenţia Internaţională a Energiei (IEA).



Potrivit datelor IEA consultate de Reuters, în prima lună a acestui an Rusia a strâns 18,5 miliarde de dolari de pe urma exporturilor de petrol şi gaze, cu 38% mai puţin decât cele 30 miliarde de dolari strânse de Rusia în luna ianuarie 2022, cu o lună înainte de debutul invaziei Ucrainei.



Analiştii J.P. Morgan susţin că exporturile de produse petroliere ale Rusiei ar urma să scadă cu aproximativ 300.000 bpd, "la cel mai redus nivel din mai 2022", deoarece se va confrunta cu dificultăţi în redirecţionarea exporturilor de produse rafinate. În plus, Moscova se va confrunta cu sporirea concurenţei de la rafinăriile din Orientul Mijlociu.



Anterior, Reuters anunţase că Rusia intenţionează să reducă exporturile de petrol prin porturile sale din vest cu până la 25% în martie, faţă de februarie, pentru a majora preţul pentru ţiţeiul său.