Samuel Little, cel mai „prolific” criminal în serie din SUA, a murit. A ucis peste 90 de oameni!

Little a mărturisit în 2018 că a ucis pe parcursul a patru decenii, pe întreg teritoriul SUA, peste 90 de oameni, peste jumătate din aceste asasinate fiind confirmate deja de FBI, scrie NBC.



Criminalul, care ispăşea o pedeapsă de închisoare pe viaţă, a murit într-un spital californian, a anunţat miercuri într-un comunicat Departamentul Corecţional şi pentru Reabilitare din acest stat. Autorităţile au precizat că deocamdată nu au stabilit cauza morţii.



Little a fost reţinut în septembrie 2012 într-un cămin pentru persoane fără adăpost din statul Kentucky şi a fost transferat în California, unde era căutat pentru delicte privind drogurile.



Odată ajuns în Los Angeles, autorităţile i-au identificat ADN-ul în probele prelevate în cazul asasinării a trei femei, între 1987 şi 1989, care fuseseră strangulate, iar apoi criminalul se descotorosise de cadavre.



Little a primit trei condamnări cu închisoarea pe viaţă pentru aceste trei asasinate, însă poliţia a transmis ADN-ul său şi detaliile privind modus operandi Biroului Federal de Investigaţii (FBI) pentru o analiză mai în detaliu.



Ceea ce a descoperit FBI a fost "un tipar alarmant şi legături convingătoare cu multe alte asasinate", fiind vorba în marea lor majoritate de "femei vulnerabile şi marginalizate", care se ocupau cu prostituţia şi erau dependente de droguri.



"Uneori cadavrele lor nici nu au fost identificate, iar decesele nu au fost investigate", a detaliat cu acel prilej FBI.



Agenţi ai FBI s-au deplasat în Texas, însoţiţi de poliţişti din acest stat, unde l-au interogat în închisoare pe Little, care a acceptat să coopereze în schimbul mutării sale într-un alt penitenciar. "A rememorat deplasările sale în oraşe şi state şi le-a spus poliţiştilor numărul persoanelor pe care le-a ucis în fiecare loc: Jackson, Mississippi, una; Cincinnati, Ohio, una; Phoenix, Arizona, trei; Las Vegas, Nevada, una", a explicat FBI în 2018. Little îşi amintea victimele şi crimele cu lux de amănunte, ba chiar a fost în stare să deseneze chipurile unora dintre femei.



Potrivit anchetatorilor, Little şi-a părăsit căminul la finalul anilor 1950. De atunci, a dus un stil de viaţă nomad: mergea din stat în stat, fura din sate pentru a-şi cumpăra droguri şi alcool, iar la apariţia primelor probleme cu poliţia schimba locul. Acest modus operandi, profilul victimelor şi faptul că mare parte a asasinatelor s-a produs înainte ca ştiinţa criminologiei să adopte ADN-ul i-a permis să treacă neobservat decenii la rând.