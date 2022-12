UPDATE 8:00 - Israelul a predat 17 generatoare de diferite capacități pentru regiunea Herson, relatează ministrul Energiei Herman Halushchenko.

UPDATE 7:50 - Astfel de spații dotate cu generatoare și Starlink-uri au apărut în Kiev. Oamenii se pot încălzi acolo, pot lucra și pot bea ceai fierbinte.

Such spaces equipped with generators and Starlinks have appeared in #Kyiv . People can warm up there, work and drink hot tea. pic.twitter.com/sCc6tSEVcX

UPDATE 7:45 - La Kiev, un bărbat cu lanternă a mers într-o intersecție și a început să dirijeze traficul afectat din cauza penei de curent din oraș, după un alt atac rusesc.

In #Kyiv, a man with a flashlight went to the crossroad and began to regulate traffic because of the blackout in the city after another Russian attack. pic.twitter.com/ENm6831gER