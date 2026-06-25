Rusia închide Consulatul României din Sankt Petersburg. Consulul român, declarat persona non grata

Rusia a decis închiderea Consulatului României din Sankt Petersburg, ca răspuns la decizia Bucureștiului de a închide Consulatul rus din Constanța, a anunțat Ministerul de Externe.
Decizia a fost comunicată joi ambasadorului român la Moscova, Cristian Istrate, care a fost convocat la Ministerul de Externe rus.
Consulul român, declarat persona non grata
În cadrul aceleiași notificări, consulul român de la Sankt Petersburg a fost declarat persona non grata și are la dispoziție 72 de ore pentru a părăsi teritoriul Rusiei. Consulatul României din Sankt Petersburg își va înceta activitatea în 30 de zile, ultima zi de funcționare fiind 24 iulie.
Escaladarea diplomatică vine după ce România a decis să închidă Consulatul rus din Constanța, în urma unui incident grav: o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați, rănind două persoane.
„Ministerul Afacerilor Externe confirmă că ambasadorul României în Federația Rusă a fost convocat în după-amiaza zilei de 25 iunie 2026 la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse. În cadrul întrevederii partea rusă a notificat cu privire la declararea persona non grata a gerantului interimar al Consulatului General al României la Sankt-Petersburg, respectiv referitor la decizia părții ruse de retragere a consimțământului pentru înființarea postului consular respectiv.
Așa cum Ministerul Afacerilor Externe a comunicat de la bun început, reacția părții ruse era previzibilă. MAE reamintește că decizia anunțată astăzi de partea rusă survine ca răspuns la măsurile adoptate de către autoritățile române la 29 mai 2026, în urma prăbușirii unei drone rusești în municipiul Galați, incident soldat cu răniți și pagube materiale. La momentul respectiv partea română a decis declararea persona non grata a consulului general al Federației Ruse la Constanța și a dispus închiderea Consulatului General al Federației Ruse din orașul respectiv.”, se arată în comunicatul MAE.