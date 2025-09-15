Autoritățile au comunicat că, în ultimele zece zile, românul în vârstă de 37 de ani a stropit cu urină șapte obiective aparținând comunității evreiești, inclusiv patru sinagogi, din nord-vestul Londrei. De asemenea, lichid a fost aruncat spre o școală și peste un autoturism. Potrivit Sky News, substanța folosită era reprezentată de fluide corporale.

Poliția a calificat faptele drept „dezgustătoare și revoltătoare”. „Vom trata întotdeauna cu maximă seriozitate acuzațiile de acest tip, iar aceste inculpări sunt rezultatul unei anchete desfășurate de o echipă de ofițeri locali”, a declarat un reprezentant al poliției.

Românul, care nu are un domiciliu stabil, urmează să apară în fața instanței.