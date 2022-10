Armata lui Putin și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii critice din Ucraina. Jumătate din capacitatea de a genera energie termică a fost distrusă. Ucraina a făcut din nou apel la sprijinul aliaţilor, pentru a putea continua războiul început de Rusia.

Rusia a anunțat oficial că refuză categoric demilitarizarea centralei Zaporojie. Motivul invocat este că retragerea ar favoriza contratacul forțelor ucrainene. Anunțul a fost făcut de adjunctul delegaţiei ruse la reuniunea Adunării Generale a ONU, Konstantin Vorontsov.

În regiunile anexate continuă mobilizarea forțată. Ruşii au mobilizat 3.000 de locuitori din Melitopol în batalioane de "voluntari".

UPDATE 8:00 - Ucraina anunță că atacurile cu rachete ale rușilor au afectat 40 la sută din infrastructură.

