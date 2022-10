UPDATE 8:00 - Japonia a anunțat că va ajuta Ucraina cu echipamentele necesare să refacă infrastructura energetică distrusă în bombardamentele rusești. Anunțul a fost făcut după întâlnirea dintre ministrul ucrainean al Energiei cu ambasadorul Japoniei.

Japan to help Ukraine restore energy infrastructure damaged by Russian shelling#Japan is ready to provide #Ukraine with necessary equipment for the restoration.



📰 Ministry of Energy of Ukraine following the meeting of the head of the department with the Ambassador of Japan pic.twitter.com/HGguG9lt9H