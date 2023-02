Preşedintele rus Vladimir Putin acuză NATO de faptul că participă la Războiul din Ucraina prin furnizarea de armament forţelor ucrainene, într-un interviu difuzat duminică de Rossiya-1.relatează AFP.

”Ei trimit arme (în valoare) de zeci de miliarde de dolari Ucrainei. Asta înseamnă cu adevărat participare”, declară Vladimir Putin în acest interviu acordat postului Rossiya-1.

”Asta înseamnă că ei iau parte, deşi indirect, la crimele regimului de la Kiev”, acuză liderul de la Kremlin.

Occidentul ”are un singur scop: să distrugă fosta Uniune Sovietică şi principala sa parte, Federaţia rusă”, denunţă Vladimir Putin.

”Abia atunci ne vor accepta în aşa-zisa familie a popoarelor civilizate, dar numai separat, fiecare parte separat”, continua el, în marja unui concert patriotic, joi, cu o zi înaintea marcării unui an de când a lansat Războiul rus în Ucraina.

În acest interviu, Vladimir Putin îşi reiterează apelul la crearea unei şumi multipolare.

”Împotriva a ce suntem noi? Împotriva faptului că această lume care apare se construieşte numai în interesul unei singure ţări, Statele Unite”, deplânge el.

”Acum, că tentativele lor de a reconfigura lumea după imaginea lor, după căderea Uniunii Sovietice, au condus la această situaţie, suntem obligaţi să reacţionăm”, ameninţă el.

NATO VREA SĂ-ŞI ACCELEREZE LIVRĂRILE

Declaraţiile lui Vladimir Putin intervin în contextul în care NATO vrea s-şi accelereze livrările de armament şi muniţie către Ucraina.

În urmă cu zece zile, membrii Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) s-au reunit la Bruxelles pe această temă.

”Prioritatea, urgenţa este să le furnizăm ucrainenilor armamentele care le-au fost promise pentru a le menţine capacitatea de a se apăra”, pleda secretarul generral al Alianţei, Jens Stoltenberg.

Concomitent, Statele Unite au anunţat săptămâna trecută o producţie de obuze de calibrul 155 de milimetri destinate Ucrainei.

Acest contract urmează să coste peste o jumătate de miliard de dolari.

La sfârşitul lui ianuarie, franţa şi Australia au semnat un acord în vederea livrării ”mai multor mii de obize de (calibrul) 155 de milimetri” Ucrainei, ”fabricate în comun”.

Relaţiile sunt extrem de tensionate între Occident şi ţări pe care le suspectează de susţinerea ofensivei Moscovei în Ucraina.

China este arătată cu degetul.

Vineri, cancelarul german Olaf Scholz aprecia că nimeni nu trebuie să-şi facă ”vreo iluzie cu privire la China”, care ”nu a luat poziţie împotriva Rusiei”.

Secretarul de Stat american Antony Blinken a acuzat Beijingul că se gândeşte să livreze armament Rusiei, o acuzaţie dezminţită de China, care acuză la rândul ei Statele Unite de răspândirea de ”informaţii false”.

