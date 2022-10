Armata ucraineană are șase săptămâni pentru a avansa activ în sudul și estul țării. Acum, Forțele Armate ale Ucrainei au un avantaj față de armata rusă, ceea ce poate face posibilă obținerea succesului în direcțiile Herson și Lugansk. Această evaluare este dată de serviciile secrete americane, scrie The New York Times.