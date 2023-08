"Mai mult de jumătate din armele nucleare care urmau să fie desfăşurate au fost deja livrate şi amplasate în diferite părţi ale ţării", a declarat Lukaşenko, citat de agenţia oficială de presă BELTA.



Liderul belarus, care a făcut aceste declaraţii în timpul vizitei sale în regiunea Brest, situată la frontiera cu Ucraina şi Polonia, a subliniat că armele nucleare înseamnă "securitate".

"Doamne fereşte să fim nevoiţi să utilizăm aceste arme. În orice caz, sper să nu se întâmple. Noi nu intrăm în grădina nimănui, dar vă rugăm să nu intraţi nici voi în a noastră. Ne garantăm securitatea cu ajutorul prietenilor noştri", a declarat Lukaşenko, asigurând că belaruşii sunt un "popor paşnic", deşi poporul belarus a trebuit să lupte de-a lungul întregii sale istorii.



"Nu vreau ca oamenii mei, mai ales sub comanda mea, să lupte. Noi nu fluturăm armele, dar ne pregătim să ne apărăm ţara în orice moment", a spus el.



La jumătatea lunii iunie, preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat sosirea primelor arme nucleare în Belarus, un proces despre care a spus că va fi finalizat înainte de sfârşitul anului.



Ministrul rus al apărării, Serghei Şoigu, şi omologul său belarus, Viktor Hrenin, au semnat la sfârşitul lunii mai, la Minsk, documentele care reglementează depozitarea armelor nucleare non-strategice pe teritoriul fostei republici sovietice.

Minskul a explicat atunci că în ţară sunt zeci de silozuri din epoca sovietică ce trebuie renovate şi reabilitate pentru a putea găzdui armamentul.



În martie, Putin a anunţat un acord cu Lukaşenko privind desfăşurarea de arme nucleare tactice în Belarus, ceea ce a accelerat integrarea politicii de apărare între cele două ţări.



În aprilie, personal militar belarus a fost instruit în Rusia cu privire la utilizarea muniţiei tactice speciale pentru rachetele Iskander-M, capabile să transporte nu doar arme convenţionale, ci şi nucleare.



Tot atunci a avut loc şi pregătirea forţelor belaruse pentru operarea avioanelor de atac Su-25, echipate pentru a transporta arme nucleare tactice.



Ministrul rus al apărării a precizat că Moscova menţine în orice moment controlul asupra focoaselor nucleare şi îşi rezervă de asemenea dreptul de a decide cu privire la posibila lor utilizare.



"Rusia nu transferă arme nucleare Republicii Belarus: atât controlul asupra lor, cât şi decizia de a le utiliza rămân la partea rusă", a subliniat la vremea respectivă Serghei Şoigu în timpul unei vizite la Minsk.



Putin a declarat că desfăşurarea de arme nucleare în Belarus reprezintă o măsură de "descurajare" împotriva ameninţării reprezentate de NATO.

Printre altele, fostul spion rus Iuri Şveţ, care a activat o lungă perioadă sub acoperirea de corespondent TASS în SUA, unde a şi rămas după destrămarea URSS, a declarat duminică pe canalul său de Youtube că Rusia nu a desfăşurat deocamdată arme nucleare în Belarus, iar "întreaga tevatură cu armele nucleare amplasate deja în Belarus" nu este decât o "operaţiune de dezinformare" a Moscovei pe fondul războiului din Ucraina.



El susţine că Moscova a trimis într-adevăr câteva rachete Iskander în Belarus, dar că este vorba despre acele rachete pe care Kremlinul le scoate an de an la parada de 9 mai din Piaţa Roşie. De aceea, spune el, atât NATO, cât şi SUA au declarat în ultimul timp că nu văd nicio schimbare în postura nucleară a Rusiei.