UPDATE 6:20 - O înfrângere strategică în Ucraina ar însemna sfârşitul statalităţii Rusiei, declară Putin, avertizând că va merge până la capă

"Pentru Rusia, aceasta (înfrângerea strategică) ar însemna sfârşitul statalităţii sale, iată ce ar însemna asta. Aceasta înseamnă sfârşitul istoriei de 1.000 de ani a statului rus. Cred că acest lucru este clar pentru toţi. Şi atunci apare întrebarea, de ce să ne fie frică? Nu este mai bine atunci să mergem până la capăt? Aceasta este o logică formală elementară", a spus Putin, răspunzând la întrebările jurnaliştilor ruşi, relatează agenţia oficială de presă RIA Novosti, potrivit Agerpres.



Trupele ruse se pregătesc pentru toate scenariile posibile ale evoluţiei situaţiei în Ucraina, a afirmat preşedintele rus, care a avertizat Kievul să nu încerce să alunge forţele ruse din regiunea Harkov, întrucât astfel de tentative, a spus el, vor duce la pierderi mari pentru Ucraina, potrivit RIA Novosti.



"Ştim că în principal americanii şi europenii îi împing pe ucraineni să ne alunge unităţile la graniţa de stat cu orice preţ - cu orice preţ, vreau să subliniez - şi intenţionează să prezinte acest lucru drept un succes major pe anul 2024 în perspectiva aşteptatului summit al NATO şi apoi a alegerilor din SUA", le-a spus el ziariştilor ruşi.



În acest context, Putin a afirmat că Rusia se gândeşte la posibile modificări ale doctrinei sale privind utilizarea armelor nucleare, potrivit Reuters.



Doctrina în vigoare prevede că Rusia poate utiliza astfel de arme ca răspuns la un atac nuclear sau în cazul unui atac convenţional care reprezintă o ameninţare existenţială pentru stat.



De la începutul războiului în Ucraina, unii "ulii"din rândul analiştilor militari ruşi au susţinut că Rusia ar trebui să îşi reducă pragul de utilizare a armei nucleare.



Cu toate acestea, Putin a declarat că nu este nevoie ca Rusia să efectueze un atac nuclear preventiv.



El a făcut aceste declaraţii presei la o zi după ce a vizitat Coreea de Nord, ţară care deţine arma nucleară, pentru un summit cu liderul acesteia, Kim Jong Un. Cei doi au semnat un tratat în baza căruia fiecare parte a promis că va oferi asistenţă militară imediată celeilalte părţi în cazul unei agresiuni armate împotriva uneia dintre ele.

UPDATE 3:10 - Ambasadorul Marii Britanii, despre decizia CSAT: Este foarte importantă; demonstrează că România e un aliat puternic

Ambasadorul Marii Britanii în România, Giles Portman, a apreciat joi, 20 iunie, decizia Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) privind donarea unui sistem PATRIOT către Ucraina, afirmând că prin această hotărâre România demonstrează că este un aliat foarte important şi puternic.

”Cred că este foarte importantă (n.r. decizia CSAT) şi sunt foarte recunoscător pentru ceea ce a făcut România. Acest lucru demonstrează că România este un aliat foarte important şi puternic pentru NATO, pentru Regatul Unit”, a declarat ambasadorul Giles Portman, cu ocazia evenimentului Ziua Regelui, organizat de Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în România.

El a apreciat şi relaţiile bilaterale dintre România şi Marea Britanie.

”Cred că am avut un an excelent în ceea ce priveşte relaţiile noastre bilaterale, de exemplu în domeniul comerţului, în domeniul apărării sau în ceea ce priveşte lupta împotriva crimei organizate. De asemenea, am avut ocazia să vizitez această ţară frumoasă, aşa că avem multe de sărbătorit”, a spus Giles Portman.