UPDATE 9:30 - Președintele parlamentului rus a propus sâmbătă interzicerea activităților Curții Penale Internaționale (CPI), după ce aceasta a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin. Viaceslav Volodin a declarat că legislația rusă ar trebui să fie modificată pentru a interzice orice activitate a CPI în Rusia și pentru a pedepsi pe oricine a oferit „asistență și sprijin" CPI.

UPDATE 9:00 - Contraofensiva Ucrainei provoacă "nelinişte" în spaţiul informaţional rusesc, anunță Institutul pentru Studiul Războiului, în analiza sa zilnică.

UPDATE 8:00 - Zelenski anunță că Ucraina este „în imposibilitatea” de a lansa o contraofensivă până când nu primește de la americani și aliați artilerie, tancuri, precum și sistemul de rachete cu lansare multiplă, blindat, autopropulsat, dezvoltat în SUA.

#Ukraine is currently unable to launch an offensive, said President #Zelenskyy.



He explained this by the fact that #Kyiv is waiting for deliveries of tanks, artillery and US MLRS. pic.twitter.com/CmuOSVDYvR