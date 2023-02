UPDATE 8:50 - Înregistrări tulburătoare cu soldați ucraineni eliberați din prizonierat

Consilierul prezidențial ucrainean Anton Gherașcenko a distribuit o înregistrare video cu soldații ucraineni recent eliberați din prizonierat de Rusia. În filmare, unul dintre bărbați spune că a fost deținut timp de opt luni, în timp ce un altul spune că mănâncă fructe pentru prima dată în ultimul an.

Ukrainian Defenders right after they were free from Russian captivity. Their first words and emotions.



